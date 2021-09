Iliad sta vivendo un periodo molto proficuo per quanto concerne le sue offerte commerciali. Anche nel corso delle prossime settimane, il gestore francese sarà al centro della scena grazie alla sua tariffa Giga 120. Questa promozione prevede un ticket con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la navigazione internet. Questa tariffa di Iliad è disponibile online e nei punti vendita sparsi sul territorio.

Iliad, ancora stop alla tariffa 120 Giga per i vecchi clienti

La Giga 120 rappresenta una valida soluzione per tutti gli abbonati che intendono attivare una nuova SIM. Purtroppo però questa promozione non è attualmente in piena disponibilità per coloro che già hanno attivato una tariffa nei mesi precedenti. Iliad, infatti, ancora oggi non prevede per il suo pubblico il servizio del cambio tariffa.

Le condizioni contrattuali del gestore francese sono molto chiare. Nel momento di attivazione della SIM gli abbonati accettano la piena corrispondenza tra il piano tariffario e la ricaricabile di base. In base a queste condizioni, quindi, vi è una sorta di vincolo sulla tariffa base che parte dal momento di sottoscrizione del contratto.

Un esempio pratico per meglio chiarire tale scenario. Tutti coloro che nei precedenti mesi hanno attivato ricaricabili molto vantaggiose come la Giga 50 o Giga 40, allo stato attuale non hanno la possibilità di passare alla Giga 120, più vantaggiosa per costi e consumi.

Per passare alla Giga 120 via un’operazione molto macchinosa per i vecchi clienti. Coloro infatti devono provvedere alla sottoscrizione di una nuova rete e conseguente nuovo numero di telefono.