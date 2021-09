Dalla giornata dello scorso 13 Settembre 2021, l’operatore virtuale ho. Mobile offre un codice sconto FlixBus del 15% a tutti coloro che sottoscrivono l’offerta 9,99 Ciaho. con minuti anche internazionali, SMS e 70 Giga di traffico dati ogni mese.

L’opzione tariffaria, sul mercato dallo scorso 26 Luglio 2021, continua dunque ad essere attivabile presso i punti vendita ho. Mobile e online, visitando il sito ufficiale del gestore telefonico.

ho.Mobile ha lanciato la nuova offerta Ciaho

La principale novità riguarda invece l’avvio di una ulteriore iniziativa, valida sul territorio italiano dal 13 Settembre al 31 Gennaio 2022 (salvo proroghe o cambiamenti), denominata Ciaoho. FlixBus. Trattasi di un’operazione a premi avente lo scopo di promuovere l’adesione all’offerta 9,99 Ciaho., da attivare su una nuova SIM ho., tramite qualsiasi canale di vendita.

In pratica, ciascun cliente che durante il suddetto periodo ordina una nuova SIM ho. Mobile richiedendo di attivare l’offerta Ciaho. riceve contestualmente un premio consistente in uno sconto del 15% sull’acquisto di un titolo di viaggio FlixBus, da usare sul sito o sull’App di FlixBus. Il cliente riceve un codice univoco, inviato tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo email indicato durante l’ordine della SIM, effettuato sul sito ho. Mobile o presso il punto vendita aderente.

Il codice promozionare ottenuto, utilizzabile per l’acquisto di un titolo di viaggio relativo a qualsiasi tratta del network FlixBus in Italia, Europa e USA, è valido fino al 31 luglio 2022 (ad esclusione del periodo dal 19 Dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022). Una volta ottenuto, va inserito nell’apposito campo presente sul sito o l’app prima di completare la transazione. In caso di mancato inserimento del codice non si ottiene il diritto allo sconto del 15%.