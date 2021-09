CoopVoce contro TIM e Vodafone: arriva la promo da 100GB, costa meno di 10 euro

La vecchia storia che un provider possa valere l’altro non può che risultare oggi quasi la verità ma solo sotto alcuni punti di vista. Tutti i gestori che operano in Italia permettono infatti di avere promozioni di altissimo livello, soprattutto per quanto riguarda i contenuti offerti e i prezzi di vendita.

Nell’ultimo periodo però almeno per quanto concerne il risparmio, i gestori virtuali sembrano avere qualcosa in più rispetto ai classici provider. Tra questi spunta nettamente CoopVoce, provider che starebbe riuscendo a raccogliere quanto seminato in passato grazie alle sue offerte. In questo caso ce ne sono tre, tra le quali è arrivata anche la nuova Evo da 100 giga con minuti senza limiti e 1000 SMS per soli 8,50 € al mese.

CoopVoce: la nuova Evo ha 100 giga da offrire

Se ricevi e attivi da casa, il costo di attivazione è pari a 9,90€ e comprende spedizione, attivazione e primo mese di offerta.

Se ritiri in un punto vendita Coop, l’attivazione della tua SIM costerà 10€ con 5€ di traffico telefonico incluso.

Se sei già cliente CoopVoce, puoi passare a EVO 100 al costo di attivazione di 9€ una tantum.

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS