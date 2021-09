Comet propone al pubblico italiano una nuova campagna promozionale decisamente intrigante ed interessante, i suoi prezzi sono molto bassi, garantendo difatti un risparmio quasi senza precedenti a disposizione di ogni utente sul territorio.

La disponibilità della soluzione corrente è ampissima, infatti ogni utente può accedervi nei vari punti vendita sparsi in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale. In questo secondo caso, ad ogni modo, è prevista la spedizione gratuita della merce direttamente pressoi il proprio domicilio, ma solo al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Comet: le offerte che nessuno si aspettava di vedere

Le offerte del volantino comet spaziano in tutte le più importanti categorie merceologiche, focalizzandosi però sulla telefonia mobile. Qui gli utenti si ritrovano a fare i conti con alcuni dei migliori dispositivi in commercio, come ad esempio l’incredibile Apple iPhone 12. Il top di gamma dell’azienda di Cupertino è stato commercializzato verso la fine del 2020, a causa della sua presenza prolungata sul mercato, oggi viene proposto da Comet ad un prezzo decisamente ribassato, basteranno 795 euro per il suo acquisto definitivo nella variante no brand con garanzia di 24 mesi.

Gli sconti non terminano qui, infatti è anche possibile pensare di mettere le mani su alcuni modelli decisamente più economici, quali possono essere Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A22, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9C o similari.

