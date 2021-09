Bennet strizza l’occhio a tutti gli utenti che vogliono cercare di risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto, con il volantino corrente l’azienda permette di raggiungere i migliori prodotti, senza imporre limitazioni particolarmente importanti.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere attiva solo ed esclusivamente nei singoli negozi sparsi per il territorio, non online sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono completamente sbrandizzati (per quanto riguarda la telefonia mobile), quindi gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dai produttori.

Bennet ne ha per tutti: il volantino è incredibile

Il volantino bennet abbandona ogni stereotipo, e si butta direttamente nel mondo degli smartphone, proponendo al pubblico italiano la possibilità di acquistare uno dei migliori modelli del 2021. All’interno della campagna è infatti possibile acquistare un iPhone 12, nella variante completamente sbrandizzata e con garanzia di 24 mesi, al prezzo finale di soli 799 euro, con 128GB di memoria interna.

Questa è chiaramente l’offerta più interessante da non perdere assolutamente di vista, tutto il resto è legato a due modelli molto più economici, quali sono Xiaomi Redmi Note 10 e Samsung Galaxy A32, in vendita a non più di 200 euro, e dotati di discrete prestazioni/caratteristiche tecniche generali.

Le offerte del volantino bennet non terminano qui, se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, dovete assolutamente aprire il prima possibile le pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo.