WindTre presenta un listino offerte ricco di tariffe interessanti disponibili per tutti i nuovi clienti. La WindTre XLarge 5G Limited Edition con Easy Pay, ad esempio, è l’offerta che permette di ricevere Giga illimitati alla massima velocità disponibile: ecco come attivarla e tutti i contenuti previsti!

Passa a WindTre con la XLarge 5G in versione Limited Edition!

L‘offerta WindTre XLarge 5G Limited Edition con Easy Pay richiede un costo di rinnovo di 16,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’Estero e Giga illimitati alla massima velocità disponibile per tre mesi.

A partire dal quarto rinnovo i Giga di traffico dati proposti dalla tariffa diminuiscono. I nuovi clienti riceveranno infatti ogni mese 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. Il costo di rinnovo rimarrà però invariato.

L’attivazione della tariffa può essere effettuata online. WindTre consente di procedere con il preordine della SIM online e l’acquisto in uno dei punti vendita fisici o di ricevere la SIM direttamente a casa tramite corriere, senza dover affrontare spese aggiuntive.

L’offerta XLarge di WindTre, proprio come tutte le tariffe presenti in listino, include nel prezzo i servizi utili e, tra questi, il servizio Call Center senza attese. Quindi, i nuovi clienti potranno richiedere assistenza contattando il numero 159 in qualsiasi momento e avere a disposizione anche il servizio di segreteria telefonica, la navigazione hotspot, il servizio Ti ho cercato e l’SMS di ricevuta di ritorno.

Si ricorda che il costo di rinnovo della tariffa dovrà essere affrontato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.