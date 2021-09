Vodafone ha deciso di tornare alla carica e questa volta lo fa con una nuova offerta ad un super prezzo rivolta principalmente agli ex clienti della rivale WindTre. In particolare, l’offerta in questo è la Vodafone Special Minuti 50 GB, la quale è attualmente proposta ad un prezzo di 8,99 euro al mese.

Vodafone Special Minuti 50 GB per gli ex clienti di WindTre a 8,99 euro al mese

Come già accennato in precedenza, a partire dal mese di settembre alcuni ex clienti dell’operatore telefonico WindTre potranno passare a Vodafone attivando una nuova offerta dal costo relativamente non elevato. Si tratta dell’offerta mobile denominata Vodafone Special Minuti 50 GB ed ha un costo di 8,99 euro al mese.

Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb, si tratta di un’offerta attivabile presso i negozi fisici aderenti dell’operatore telefonico soltanto in alcune zone del nostro paese. Per questo motivo, conviene informarsi preventivamente dell’effettiva disponibilità della promozione presso il negozio prescelto. Questa offerta mobile offre agli utenti che la attivano minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 GB di traffico dati per navigare.

Vi ricordiamo inoltre che da qualche giorno sono stati aggiunti al catalogo d’acquisto dell’operatore telefonico rosso anche i nuovi smartphone presentati dal produttore cinese Oppo. Nello specifico, si tratta degli ultimi Oppo Reno 6 5G e Oppo Reno 6 Pro 5G, i quali sono acquistabili sia a rate (rispettivamente da 9,99 euro e 16,99 euro al mese con Flex Pay oppure 12 euro e 21 euro) sia in un’unica soluzione pari rispettivamente a 499,99 euro e 799,99 euro.