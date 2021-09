Very Mobile si sta sapendo conquistare meritatamente la sua porzione di mercato con la garanzia di un servizio always-on e la richiesta di denaro sempre modesta per mantenere in attivo le promozioni telefoniche. Fino al 20 Settembre 2021 il gestore virtuale offre la tariffa Flash ad un prezzo stracciato con al seguito 200 Giga oltre che minuti ed SMS illimitati verso qualsiasi numero di rete fissa e mobile nazionale. Scopriamo insieme quanto costa e quali sono le condizioni di contratto.

Very Mobile Flash a prezzo ridicolo fino al 20 Settembre

Bastano appena 7.99 euro al mese a prezzo bloccato per ottenere non soltanto minuti ed SMS infiniti ma anche 200 Giga in 4G LTE da utilizzare con un limite di banda massimo di 30 Mbps anche con hotspot attivo. Il sistema di addebito è quello tradizionale con credito residuo per una promo indirizzata ai soli nuovi clienti con portabilità da alcuni operatori virtuali (con esclusione di Kena, ho. mobile e Spusu) e Iliad, FastWeb, CoopVoce, PosteMobile.

Nessun costo di attivazione da sostenere con il prezzo della SIM ricaricabile che viene appena 5 euro una tantum salvo varie ed eventuali promozioni locali speciali.

Ricordiamo che per la presente promozione valgono 4,4 Giga Gratis in Roaming UE oltre che l’attuazione del servizio VoLTE per tutti i terminali in grado di ottemperare le chiamate VoIP tramite rete Internet in alta qualità. In ogni caso, superata la soglia di traffico la navigazione si blocca fino al successivo rinnovo promozionale. Con Very Mobile sono inclusi anche i servizi di reperibilità Ti ho Cercato e RingMe, mentre risulta bloccata di default l’attivazione dei servizi a pagamento.