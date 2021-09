Il volantino trony intitolato Sconto IVA torna a fare capolino nel mercato italiano, proponendosi come validissima alternativa alle migliori offerte attualmente disponibili, e garantendo ai consumatori la possibilità di godere di un risparmio ingente su ogni singolo acquisto effettuato.

La spesa da Trony è ridotta ai minimi termini su ogni singolo prodotto acquistato, dovete sapere infatti che le riduzioni vengono applicate sui singoli scontrini, e prevedono appunto uno sconto fisso, che non limita la scelta a determinate e specifiche categorie merceologiche. Coloro che spenderanno più di 199 euro, inoltre, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Trony: lo sconto IVA mette spalle al muro MediaWorld

Trony mette letteralmente con le spalle al muro MediaWorld, garantendo agli utenti l’accesso ad una campagna promozionale veramente molto speciale, i prezzi sono bassi e permettono ai consumatori di riuscire a risparmiare molto più del previsto.

Con lo Sconto IVA non sono necessarie operazioni particolari, basterà recarsi in un qualsiasi punto vendita ed aggiungere al carrello tutti i prodotti maggiormente desiderati; fatto questo, una volta giunti in cassa si avrà diritto a ricevere uno sconto fisso del 18,03%, applicato direttamente sul valore finale dello scontrino, considerato come listino originario.

Prestate attenzione, quanto indicato non viene considerato come buono sconto da utilizzare postumo all’acquisto, ma viene applicato nell’immediatezza, di conseguenza lo sconto sarà fruibile subito sull’acquisto effettuato. La campagna promozionale può essere sfogliata direttamente sul sito ufficiale.