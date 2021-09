Le grandi tariffe del mondo della telefonia mobile sono protagoniste anche nel mese di Settembre. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre mettono a disposizione di tutti i clienti una serie di vantaggiose iniziative.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le tariffe per Settembre

La principale promozione per gli utenti di TIM nelle prossime settimane si conferma la TIM Gold Pro. I clienti che andranno ad attivare questa promozione riceveranno un ticket con consumi senza limiti per chiamate ed SMS con la presenza di 70 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà di 7,99 euro al mese.

A questa tariffa low cost di TIM si oppone Vodafone. il gestore inglese punta tutto sull’usato sicuro e schiera ancora una volta in campo la sua tariffa Special 100 Giga. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa promozione sarà di 9,99 euro. su base mensile. I clienti invece avranno un ticket con chiamate illimitate verso tutti, SMS verso chiunque e 100 Giga per la navigazione di rete.

Oltre a queste promozioni di TIM e Vodafone, da non perdere nemmeno la risposta di Iliad. Il gestore transalpino ha infatti deciso di confermare a listino la sua speciale promozione chiamata Giga 120. Al costo di 9,99 euro tutti i nuovi utenti riceveranno consumi illimitati per effettuare telefonate e inviare SMS con 120 Giga internet.

Infine, sempre tra le migliori occasioni di Settembre risulta anche la WindTre Star+. Gli abbonati che sceglieranno WindTre riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunqu e 70 Giga internet. Il prezzo mensile è di 7,99 euro.