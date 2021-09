Redmi 10: dopo il Note 10 Pro 5G arriva l'ufficialità, quanto costa il nuovo smartphone?

Avete presente i modelli Redmi Note 10 Pro 5G o POCO X3 GT? Ecco, il nuovo Redmi 10 non ha nulla da invidiare a questi, anzi, sembra proprio che lo smartphone sia molto simile. Esso debutta con il nuovo chipset MediaTek Helio G88 Octa-Core fino a 2.0 GHz. Anche il pannello si fa rispettare, essendo un LCD Full HD+ con AdaptiveSync fino a 90 Hz da 6.5″. (Ricordiamo che i modelli sopra citati montano un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione di 1.080×2.040 pixel e refresh rate a 120 Hz, un SoC MediaTek Dimensity 1100).

Redmi 10: le caratteristiche del nuovo dispositivo

Come se non bastasse, al nuovo MediaTek si aggiungono poi 4/6 GB RAM LPDDR4x e 64/128 GB, rendendolo così ottimale. Dalla parte della batteria abbiamo un generoso modulo da 5.000 mAh ricaricabile a 18W, sebbene dalla confezione ne esca uno fino a 22W.

Per quanto riguarda la fotocamera, si parte da un eccezionale sensore da 50 MP con apertura f/1.8, oltre ad una grandangolare da 8 MP, una macro da 2 MP ed un sensore di profondità sempre da 2 MP. Per la selfie camera, posta per la prima volta in un punch-hole nell’entry-level Redmi, vi è un sensore da 8 MP. A queste caratteristiche si aggiunge il dual speaker, oltre che la presenza del jack per cuffie. Per il software è presente la MIUI 12.5 basata su Android 11.

Dopo il suo approdo in Asia, Redmi 10 sta per sbarcare anche in Europa. Per il momento non sappiamo molto a riguardo, ma, secondo quanto colto dai rumors, Redmi 10 avrà un costo di 179€ per la 4/64 GB e di 199€ per la 4/128 GB.