Ci sono molti oggetti considerati “vintage” al giorno d’oggi, che in realta’ potrebbero farti guadagnare una cifra molto importante, se venduti sulla giusta piattaforma. Non sono rari i casi infatti di utenti che riescono a vendere all’asta oggetti di antiquariato ma anche grandi classici, da categorie che vanno dai videogiochi ai vinili, al mobilio ma anche auto, oggettistica, si puo’ trovare davvero di tutto.

Per aiutarti a capire cosa puoi vendere oppure no, ecco una lista degli ultimi oggetti acquistati su internet classificati come “vintage” o da collezione.

Videogiochi retrò

Forse è a causa del fascino per i giochi, delle opere d’arte vintage o del fatto che da adulti si ha abbastanza tempo per poter giocare ai classici dell’infanzia. I videogiochi retrò stanno attualmente godendo di una rinascita di popolarità. Nel giugno 2019, EBTH ha messo all’asta una collezione di giochi Sega vintage per 2382 dollari, ma i singoli titoli vanno molto bene anche da soli, come uno Smash Bros. Melee per Nintendo GameCube del 2001 è stato venduto per circa 37 dollari su eBay.

Fotocamere Polaroid

Ci sono molte persone disposte a pagare una bella somma per la tua Polaroid. Scattare una foto e guardarla svilupparsi davanti ai tuoi occhi è sempre stato bello. Una fotocamera istantanea Polaroid con pellicola e’ stata venduta su EBTH per 152 dollari, una Polaroid più elaborata con una custodia rilegata in oro e pelle è stata aggiudicata per 553 invece, sempre su EBTH. Se hai una di queste macchine, mettile al sicuro perché varranno ancora di piu’ nel futuro.

LEGO

Alcuni pezzi di LEGO specifici valgono oro quanto pesano. Ad esempio, la mini-figure di Jessie del 2010 di Toy Story 2 in condizioni pari al nuovo viene venduta per circa 10 dollari su Bricklink.com. Un set LEGO Harry Potter e l’Ordine della Fenice del castello di Hogwarts è stato venduto per 450 dollari. Tuttavia, alcuni dei LEGO più ambiti sono le parti mancanti dei set di valore, come una finestra, un raro mattoncino colorato, e possono arrivare fino a centinaia di euro.

Libri rari

“I libri sono una delle più grandi miniere d’oro antiche“, afferma John Linden, lead designer di MirrorCoop, il cui lavoro include l’interior design con decorazioni vintage e antiche. “I collezionisti pagano un sacco di soldi per le copie della prima edizione di certi libri. Una copia della prima edizione dell’Ulisse di James Joyce, ad esempio, ha un valore di circa 8000 dollari. Anche se sono state stampate solo 1000 copie, quei libri spuntano continuamente, dice Linden. Se possiedi uno di questi libri rari, sei seduto su una miniera d’oro.

Chitarre Fender e Gibson

Potresti aver rinunciato alle tue ambizioni di far parte di una rock band, ma quella Gibson per cui hai speso soldi al liceo probabilmente vale parecchio oggi. “Le chitarre vintage di Fender e Gibson sono rimaste popolari nel corso degli anni perché sono facilmente i due marchi di chitarre più riconoscibili”, afferma Orkin. La fascia di prezzo è incredibilmente vasta, ma su Reverb, note Orkin, le chitarre Gibson vengono costantemente acquistate e vendute a prezzi che possono superare le migliaia di euro. Una Gibson Les Paul degli anni ’50 può vantare offerte da capogiro, afferma Orkin, mentre marchi e modelli meno ricercati possono arrivare a centinaia di euro.