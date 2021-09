Netflix ha rilasciato la prima parte della quinta stagione de La casa di carta. La serie tv più popolare del mondo è giunta alla sua conclusione: i primi episodi rilasciati lo scorso 3 Settembre faranno da preludio al grande finale della produzione spagnola, disponibile a partire dal mese di Dicembre.

Gli interessati alla serie tv di Netflix ed alla La casa di carta in queste settimane possono beneficiare di due offerte quasi a costo zero da cogliere al volo.

Netflix, due offerte quasi gratis per film e serie tv

La prima promozione è garantita grazie alla partnership strategica tra la piattaforma streaming e TIM. Nel panorama delle offerte legate a TIMvision, i clienti possono attivare un ticket dal costo di 12,99 euro. Nel prezzo sono inclusi tutti i contenuti di Netflix, il libero accesso alle serie tv ed ai film di TIMvision con il decoder TIMvision Box a costo zero.

La seconda promozione porta invece la firma di Sky. I nuovi abbonati della tv satellitare possono sottoscrivere il pacchetto chiamato Intrattenimento Plus. Il prezzo di questo pacchetto sarà di soli 5,99 euro per vecchi e nuovi clienti. Incluso nel prezzo l’accesso libero a tutte le serie tv e i film del catalogo Netflix.

Attenzione anche ai vantaggi per Netflix dati dalla tecnologia VPN. La VPN è un servizio consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) daaccesso a cataloghi più vasti.NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.