Lucifer 6 è disponibile su Netflix dal 10 settembre. In questa ultima stagione, che si compone di 10 episodi, il nostro diavolo preferito dovrà impegnarsi nel suo nuovo ruolo di Dio.

Lucifer 6: ecco trama e cast

Vedremo in questa stagione il ritorno di alcuni personaggi già presenti nella serie tv negli anni precedenti. A detta di molti, questa stagione soddisferà le aspettative dei suoi fan più affezionati.

Passano alcuni mesi da quando Lucifer viene proclamato Dio dopo che suo Padre decide di andare in pensione. L’ex diavolo non sembra però intenzionato a salire sul trono e governare. La fidanzata Chloe invece lascia il dipartimento di polizia per poterlo sostenere sempre e comunque.

Il nostro protagonista dovrà prestare molta attenzione perché sulle sue tracce c’è l’angelo ribelle Rory. Questa presenza minaccia la sua vita visto che non ha affatto buone intenzioni.

Il cast si compone così:

Tom Ellis nei panni del diavolo Lucifer; Lauren German è Chloe Decker; DB Woodside è l’angelo Amenadiel; Kevin Alejandro è Daniel “Dan” Espinoza; Lesley-Ann Brandt è Mazikeen “Maze” Smith; Scarlett Estevez è Trixie Espinoza, figlia di Chloe e Dan; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Aimee Garcia è il medico legale Ella Lopez; e Inbar Lavi interpreta Eve; Brianna Hildebrand interpeta l’angelo Rory; Matthew Scott Porter èil detective Carol Corbett.