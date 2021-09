La sesta stagione di Lucifer è gia’ disponibile su Netflix. Ciò significa che ci sono altri 10 episodi pronti per portarti alla fine di un capitolo molto importante.

Se hai già visto tutti e 10 gli episodi, allora probabilmente sei qui perché vuoi sapere se lo show proseguirà con una nuova stagione.

La sesta di Lucifer è stata rilasciata il 10 settembre 2021, riuscendo subito a scalare la vetta delle serie piu’ viste in pochi mesi. Come le ultime 5 stagioni dello show, anche la sesta stagione di Lucifer è entrata a far parte della lista delle più viste.

Ma nonostante questo, Netflix non ha rinnovato Lucifer per la stagione 7, quindi si può dire che è stato ufficialmente cancellato.

Se hai completato la visione della stagione 6, saprai che la puntata si è conclusa con un messaggio di fine che dice: “Tutte le cose brutte devono finire“, questo e’ uno degli indizi che fa capire che Netflix non puntera’ sul rinnovo di una settima stagione.

Le parole dello showrunner

Inoltre, nel luglio 2021, il co-showrunner Joe Henderson ha dichiarato che la settima edizione non sarebbe stata possibile. Queste due sequenze di eventi sono sufficienti per dire che l’imminente stagione 7 di Lucifer non arrivera’.

Il malcontento generato da questa scelta, ha spinto infatti molti fan a tentare l’impossibile: ci sono stati casi di tweet di massa e petizioni pubbliche, nel tentativo di chiedere una nuova stagione dello show. Nonostante questi tentativi, che sono andati a vuoto, lo spettacolo si sta avvicinando alla fine.

Ricapitolando infine, non e’ previsto un nuovo capitolo della storia. La sesta stagione è l’ultima dello show. Dopo essere stato cancellato da Fox dopo appena tre stagioni, lo spettacolo è tornato in grande stile tramite Netflix e ha prodotto altri 36 episodi.