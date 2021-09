Instagram è senza ombra di dubbio il social più in voga in questo momento. Per questo motivo, si stanno diffondendo sempre di più numerose truffe, dove i cybercriminali in questo caso non puntano ai soldi ma all’identità degli utenti. Fortunatamente il social network di proprietà di Facebook ha le risorse necessarie per metterci al sicuro da queste avvisaglie, ma comunque gli hacker riescono ad escogitare altre strategie.

Una delle recenti truffe che sta circolando su Instagram è molto simile al phishing bancario: viene inviato un messaggio all’utente riguardante una possibile violazione della normativa del diritto d’autore o del proprio account. Instagram è perfettamente consapevole che tali situazioni sono potenzialmente pericolose e per questo ha adottato uno scudo di difesa deciso per queste nuove truffe, le quali mettono in serio pericolo le nostre carte di credito.