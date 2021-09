La strategia commerciale di Iliad è ancora una volta incentrata sulle promozioni low cost. Il gestore francese ha deciso di ampliare il suo pacchetto di offerte già molto vantaggiose con la nuova Giga 120. I clienti che andranno ad attivare questa ricaricabile pagheranno un costo mensile di 9,99 euro ogni trenta giorni con minuti e SMS senza limiti verso tutti più 120 Giga per internet.

Iliad, da cosa nasce il possibile addio al 3G

I clienti che andranno ad attivare la Giga 120 di Iliad avranno anche una garanzia ulteriore data dell’opzione 5G. Gl abbonati potranno per questa ragione navigare in internet con le massime velocità disponibili senza costi extra e senza ulteriori tariffe da affiancare alla ricaricabile di riferimento.

Gli investimenti di Iliad per il 5G sono sempre più una realtà. Come già annunciato, entro il 2022 il gestore francese amplierà ancora di più la sua già estesa copertura nazionale sul territorio.

La presenza del 5G di Iliad porterà però ad una serie di importanti cambiamenti, nel futuro a breve e lungo termine. Anche il gestore francese infatti dovrebbe dare il via ad un processo di dismissione per le linee 3G. In linea con le azioni commerciali già previste da Vodafone e TIM, l’addio al 3G di Iliad sarebbe necessario per spostare gli investimenti strutturali sul 5G.

Le tempistiche però non saranno immediate. Il 3G di Iliad sarà disponibile almeno sino a quando il gestore non avrà raggiunto la copertura omogenea del territorio con la tecnologia del 4G. L’addio al 3G non avverrà quindi prima di fine 2022.