Google compie un inaspettato passo indietro per quel che concerne le tempistiche di rilascio del nuovo sistema operativo mobile atteso da tutti. Da Reddit apprendiamo lo shift dei tempi previsti rispetto alla timeline iniziale che voleva una pubblicazione ormai quasi imminente. Scopriamo insieme che cosa è appena emerso dalle indagini degli analisti alle prese con le nuove info sul rilascio per venute da Mountain View.

Google: siamo in ritardo per il rilascio di Android 12

Android 12 si configurerà come un nuovo ambiente operativo per l’ecosistema di prodotti mobile di Google. Una piccola rivoluzione che arriverà anche in Italia con al seguito le decisive personalizzazioni specifiche di sistema che gli sviluppatori indipendenti applicheranno di volta in volta. Ma siamo in sostanziale ritardo sulla tabella di marcia del nuovo OS in stile Material You.

Evidentemente il team di sviluppo ha calcolato male i tempi tra il rilascio della Beta 4.1 di Android 12 e la concessione della revisione stabile da concedere al pubblico. Il tempo non è stato sufficiente cosicché si rende necessario prolungare di qualche settimana la roadmap iniziale.

Dalle immagini rese note dalla fonte, infatti, osserviamo la presenza della GM, ovvero della quinta build Beta del nuovo OS Google. Si riduce, quindi, la possibilità che lo sviluppatore americano possa presentare il nuovo sistema operativo in tempo per l’evento programmato il 13 settembre 2021.

Il ritardo è comunque ben accetto, considerato il fatto che questa nuova definizione dei tempi potrebbe corrispondere ad un miglior affinamento delle capacità di sistema con potenziale riduzione significativa dei bug al day one ed un’ottimizzazione più mirata.