Il volantino Esselunga torna a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica, portando con sé alcuni dei migliori prezzi in circolazione, e promettendo all’utente finale un risparmio quasi senza precedenti in Italia.

L’accesso alla campagna non presenta limitazioni o vincoli di alcun tipo, gli utenti possono godere dei medesimi prezzi recandosi personalmente in negozio, ed approfittando di ogni singola offerta, grazie anche ad un’ampia disponibilità di scorte sul territorio. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di accedervi tramite il sito ufficiale, il vincolo più importante e comune a tantissime campagne promozionali.

Esselunga: le offerte sono tantissime

Il risparmio garantito da Esselunga con il proprio volantino è veramente incredibile, sebbene il focus dell’azienda sia prevalentemente rivolto verso la fascia media della telefonia mobile, ovvero dispositivi i cui prezzi non superano i 400 euro di spesa effettivi. I modelli da non perdere assolutamente di vista toccano Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi Note 9T, Realme 7, Samsung Galaxy S20 FE o anche un buonissimo Oppo A52.

Volendo invece puntare leggermente più in alto, e sopratutto verso il sistema operativo Apple, il consiglio è di acquistare l’Apple iPhone XR, non sarà recentissimo, lo ammettiamo, però appare ancora perfettamente in grado di convincere gli utenti con prestazioni più che all’avanguardia, in confronto a quanto attualmente il mercato è in grado di proporre (nella stessa fascia di prezzo).

I dettagli della campagna promozionale sono per voi disponibili nelle pagine sottostanti.