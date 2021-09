Molti non sanno che Netflix rimuove contenuti come serie tv, film e documentari periodicamente. Questo puo’ accadere per diversi motivi, il piu’ banale riguarda i permessi di licenza, ma se vuoi sapere quali di questi contenuti lascera’ la piattaforma a settembre, ecco un riepilogo.

Netflix perde i contenuti concessi in licenza, anche gli originali Netflix, alla scadenza del contratto. La piattaforma in genere acquista i contenuti per un periodo, e una volta scaduto il contratto le due parti devono concordarne uno nuovo o lo spettacolo lascia il sito.

In genere si ricevono notizie del contratto in scadenza 30 giorni prima della data prevista per la partenza. In merito a questo, ecco quindi la lista completa degli show che questo mese andranno via da Netflix:

1 SETTEMBRE

A Noble Intention (2015);

Abduction (2011);

Adrift (2018);

Alexander Revisited: The Final Cut (2006);

Angel Eyes (2001);

ATM (2012);

Barça Dreams (2015);

Chinatown (1974);

Delirium (2018);

Dukhtar (2014);

Election (1999);

Fighting (2009);

First Kill (2017);

Hey Arnold! (2002);

Hot Rod (2007);

InuYasha il film: Affetti che toccano il tempo (2001) ;

Inuyasha the Movie 2: Il castello oltre lo specchio (2002) ;

InuYasha the Movie 3: Swords of an Honorable Ruler (2003) ;

Inuyasha il film 4: fuoco sull’isola mistica (2004);

Killing Gunther (2017);

Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (2004);

Love Actually (2003);

Love Happens (2009);

Miniforce: New Heroes Rise (2018);

Monsters vs. Aliens (2009);

Moon Kingdom;

Muppets Most Wanted (2014);

Nacho Libre (2006);

Naruto the Movie: Scontro ninja nella terra della neve (2004) ;

Naruto the Movie 2: La leggenda della pietra di Gelel (2005);

Naruto the Movie 3: Guardiani del Regno della Luna Crescente (2006) ;

Naruto Shippuden: Il film (2007) Naruto Shippûden il film: Obbligazioni (2008) ;

Naruto Shippûden il film: La volontà del fuoco (2009) ;

Naruto Shippuden: Il film: La torre perduta (2010) ;

Naruto Shippuden il film: La prigione di sangue (2011) ;

One Day (2016);

Off Course (2015);

Pee Mak, aka Pee Mak Phrakanong (2013);

Phobia 2 (2009);

Phone Swap (2012);

Pootie Tang (2001);

Resident Evil: Afterlife (2010);

Resident Evil: Extinction (2007);

Road to Perdition (2002);

Shutter (2004);

Stephanie (2017);

Suckseed (2011);

Superbad (2007);

Terminator 2: Judgment Day (1991);

The Big Lebowski (1998);

The Bridge (2017);

The CEO (2016);

The Departed (2006);

The Drowning (2016);

The Figurine (2009);

The First Temptation of Christ (2019) – Netflix Original removal;

The Fourth Kind (2009);

The Girl Next Door (2004);

The Keeping Hours (2017);

The Last Hangover (2018);

The Manchurian Candidate (2004);

The Muppets (2011);

The Possession (2012);

The Prince & Me (2004);

The Ring (2002);

The Social Network (2010);

The Terminal (2004);

The Time Traveler’s Wife (2009);

The Wild Thornberrys Movie (2002);

Toast of London (Seasons 1-3);

Used Goods (2018);

We Need to Talk (2016);

World Trade Center (2006);

Yours, Mine and Ours (2005);

3 settembre

Freshman Year (2019);

4 settembre

The Dawn Wall (2017);

Kicking and Screaming (1995);

Tobot (Seasons 1-2);

7 settembre

Midnight Special (2016);

9 settembre

Norm of the North: King Sized Adventure (2019);

Ripper Street ;

10 settembre

Il libro della Giungla;

11 settembre

Deviant Love (2019);

Turbo (2013);

12 settembre

King of Boys (2018);

Merry Men: The Real Yoruba Demons (2018);

The Wedding Party 2: Destination Dubai (2017);

13 settembre

Bangkok Hell (2002);

Pokémon: Happy Birthday to You! (2017);

Still (2010);

TruTV’s I’m Sorry ;

14 settembre

Chief Daddy (2018);

Eeda (2018);

Goli Soda 2 (2018);

Jugaad (2017);

Maj Rati Keteki (2017);

Samantaral (2017);

The Secret (2018);

Trixie Mattel: Moving Parts (2019);

15 settembre

Il libro dei segreti d’America (1 stagione);

Antichi alieni (stagione 3);

Come sopra, così sotto (2014);

Cabins in the Wild con Dick Strawbridge (Stagione 1);

Cold Case Files Classic (Stagione 1) ;

I cinque di Harlen Coben (stagione 1) ;

Come vivere senza mutuo con Sarah Beeny (2018) ;

Inside The Freemasons (Stagione 1);

16 settembre

Angry Birds (stagioni 1-2) ;

Come sopra, così sotto (2014) ;

Clive Davis: La colonna sonora della nostra vita (2017);

17 settembre

Class Rank (2018);