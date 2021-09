Il nuovo volantino Comet mette alle strette Esselunga, proponendosi come più valida alternativa per tutti gli utenti che vogliono cercare di raggiungere i top di gamma del periodo, senza mai dover spendere cifre troppo elevate.

Gli acquisti non presentano limitazioni territoriali o vincoli particolari da rispettare, possono essere completati pressoché in ogni negozio in Italia, con l’aggiunta delle disponibilità sul sito ufficiale di Comet, solamente in questo secondo caso la spedizione presso il proprio domicilio è completamente gratuita, ma al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Comet: le nuove offerte hanno i prezzi più bassi

Le nuove offerte del volantino Comet, intitolato Back To School, promettono al consumatore finale un risparmio quasi senza precedenti, garantendogli l’accesso ad una lunga serie di promozioni e di prezzi veramente convenienti.

Osservando da vicino la telefonia mobile, notiamo una forte predilezione verso la fascia medio-bassa, quindi dispositivi in vendita a meno di 300 euro, tra i quali annoveriamo chiaramente Xiaomi Redmi 9A, Motorola Moto G30, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A22, Xiaomi Redmi 9C o similari.

Il top di gamma da non mancare è invece l’incredibile Apple iPhone 12, uno smartphone davvero unico nel proprio genere, caratterizzato da specifiche tecniche d’altissimo livello, ed oggi finalmente in vendita ad un prezzo più che abbordabile, bastano 795 euro per il suo acquisto definitivo.

