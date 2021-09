Solo oggi da Carrefour sono attive le migliori offerte del mese, gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con una campagna promozionale veramente intrisa e ricca di occasioni, nonché di prezzi decisamente più bassi del normale.

Risparmiare con Carrefour è veramente semplice, sebbene sia importante ricordare che gli acquisti devono necessariamente essere completati solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, non sarà possibile recarsi direttamente sul sito ufficiale per raggiungere gli stessi sconti. I dispositivi mobile sono interamente commercializzati nella variante no brand, con aggiornamenti tempestivamente rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico.

Carrefour: occasioni a non finire per tutti

Gli sconti attivati in questo periodo da Carrefour non toccano veri e propri top di gamma della telefonia mobile, ma più che altro dispositivi veramente molto economici, con i quali è possibile godere di discrete prestazioni generali. Il maggiormente consigliato è chiaramente lo xiaomi Redmi 9AT, un prodotto disponibile all’acquisto a soli 89 euro, e appunto caratterizzato da una batteria da ben 5000mAh, il componente perfetto per riuscire a godere di una buonissima autonomia generale.

Ancora più interessante è l’acquisto in combinata con la Xiaomi Mi Band 4, la smartband più richiesta e desiderata al mondo, può difatti essere acquistata con un esborso finale di soli 12,45 euro, una cifra veramente ridottissima rispetto alle enormi possibilità del prodotto in sé.

Non mancano anche altre offerte da Carrefour, per questo vi raccomandiamo di aprire le pagine che trovate elencate nel nostro articolo.