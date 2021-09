La presentazione ufficiale della nuova gamma Xiaomi 11T, la prima orfana del classico “Mi”, è prevista per il 15 settembre, ma già oggi, grazie agli sforzi di Ishan Agarwal, abbiamo scoperto una cosa in più.

Stiamo parlando delle diverse varianti dello smartphone in tutte le colorazioni in cui saranno disponibili al lancio. Il leakster ha svelato anche alcuni dettagli importanti per quanto riguarda le differenze tra i modelli di 11T Lite e prezzo e caratteristiche di Xiaomi Pad 5 per l’Europa. Ma andiamo con ordine. Scopriamo insieme i dettagli.

Xiaomi Mi 11T: svelate le colorazioni

Xiaomi 11T e Xiaomi 11T Pro saranno disponibili negli stessi colori ossia: bianco, blu e grigio metallo spazzolato chiamati rispettivamente Moonlight White, Celestial Blue e Meteorite Gray. La prospettiva in cui li possiamo ammirare permette di notare che la nuova posizione del pulsante per l’accensione che probabilmente integra anche il lettore di impronte digitali.

Xiaomi 11 Lite NE 5G invece verrà commercializzato nelle seguenti colorazioni: Vinyl Black, Tuscany Coral e Jazz Blue, come la variante Xiaomi 11 Lite 4G, ma con in più un’esclusiva versione bianca. Questi quattro colori saranno condivisi con Xiaomi 11 Lite 5G. La differenza tra i due modelli 5G sta in quella sigla NE che sta per New Edition. Nuova nel senso che adotta un processore diverso: il nuovo Snapdragon 778 SoC al posto di Snapdragon 780G. Tutte le altre specifiche rimangono invariate.

Infine spazio anche per Xiaomi Pad 5, il nuovissimo tablet punta di diamante dell’offerta del colosso cinese: è confermato il suo arrivo in Europa tanto che Ishan Agarwal è riuscito a intercettare il prezzo ufficiale di lancio per il Vecchio Continente da una pagina di store europeo andata live per errore per qualche minuto. Il dispositivo costerà 399€ e verrà commercializzato nella sola variante con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Purtroppo però non ci sono notizie per quanto riguarda la versione Pro.