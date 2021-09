Volkswagen sta pianificando di rilasciare una variante della ID.3, probabilmente puntando su un modello molto più performante. Lo ha confermato il brand manager Ralf Brandstätter in un’intervista. La base del modello, presumibilmente denominata ID.3 GTX, è già attesa da molte persone.

A maggio, Volkswagen aveva mostrato una concept car con il nome del progetto ID.X, che era fondamentalmente una ID.3 con batteria da 77 kWh e qualche souvenir preso dalla ID.4 GTX recentemente presentata. La potenza del veicolo elettrico a quattro ruote motrici è stata dichiarata di 245 kW, leggermente superiore a quella dell’ID.4 GTX.

Come Brandstätter ha indicato alla rivista britannica Autocar all’IAA, l’ID.X deve costituire la base per la versione di serie di un ID.3 a trazione integrale. Tuttavia, il boss del marchio non ha voluto rivelare alcun dettaglio sulle prestazioni del veicolo, quindi resta da vedere se i 245 kW rimarrà in produzione in serie o se verrà utilizzata la versione da 220 kW dell’ID.4 GTX. Quest’ultima scelta è la più probabile, poiché Brandstätter ha ancora affermato che “più potenza significa meno durata“.

Non e’ ancora chiaro quali saranno i modelli di punta

Tuttavia, ci sarà probabilmente una modifica all’ID.4 GTX: la trazione della GTX è disponibile solo con la grande batteria da 77 kWh. Secondo il rapporto, Brandstätter aveva indicato che “l’intera gamma di batterie ID.3 sarà disponibile“. Tuttavia, solo la presentazione ufficiale dei modelli GTX mostrerà probabilmente se arriverà effettivamente una ID.3 GTX a trazione integrale con batteria da 45 kWh.

Già nell’estate 2020, Autocar ha riferito che il consiglio di amministrazione VW era vicino a dare il via a un ID.3 ancora più sportiva: stavano per dargli la sigla R. Secondo questo rapporto, questo modello dovrebbe essere lanciato sul mercato nel 2024.

“Il divertimento da guidare è un’altra parte della mobilità“, ha affermato Brandstätter. Tuttavia, il CEO di VW non ha fatto riferimento solo alle prestazioni e al telaio sportivo: stanno costruendo una concept car basata sulla ID.3 Cabriolet.