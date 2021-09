Vodafone stronca i gestori virtuali con tre offerte fino a 100 giga

Perdere utenti per Vodafone rappresenta un gran problema, soprattutto perché potrebbe minare alla sua leadership assoluta che si consolida da anni. A tal proposito sono nate tre offerte che in realtà provengono dal passato, che hanno lo scopo di recuperare parte del pubblico che ha scelto di passare ad altri gestori.

Le promozioni in questione sono state rivisitate sia per il prezzo che per i giga che offrono e in questo caso risultano estremamente allettanti per gli ex utenti.

Vodafone lancia le sue nuove offerte per battere la concorrenza

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited