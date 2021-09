Vodafone si conferma leader assoluto nel campo della telefonia nonostante la concorrenza da parte degli altri operatori sia particolarmente agguerrita. Il gestore inglese deve vedersela in particolare modo con Iliad e con le sue tariffe low cost. Nel mese di Settembre, il gestore garantisce ai clienti che effettuano la portabilità del numero da altro operatore non una ma due promozioni.

Vodafone, le due migliori tariffe di inizio Settembre

La prima grande promozione di Vodafone è la Special 100 Giga. I clienti che optano per questa tariffa avranno un ticket con consumi senza limiti per chiamate ed SMS con la presenza di 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo ogni trenta giorni è di 8,99 euro.

Questa ricaricabile che si oppone per costi e prezzi alla Giga 120 di Iliad, prevede un solo costo extra. Gli utenti dovranno aggiungere in unica soluzione 10 euro per la ricezione della SIM. I clienti di Vodafone che optano per questa ricaricabile avranno però la garanzia di un costo bloccato almeno nel primo semestre. Nei primi sei mesi di piano, quindi, sono del tutto esclusi gli aumenti di prezzo.

Coloro che sono interessati a questa tariffa devono recarsi presso uno dei punti vendita ufficiali del gestore in Italia. Per gli clienti attuali di Iliad è prevista inoltre l’attivazione online.

Oltre alla Special 100 Giga, gli abbonati che desiderano passare a Vodafone possono anche optare per la Special 50 Giga. Il ticket, in tale circostanza, è composto da consumi no limits per chiamate e messaggi più 50 Giga per internet. Il costo è di 7,99 euro.