L’operatore telefonico Vodafone ha di recente introdotto i nuovi Oppo Reno6 5G e Reno6 Pro 5G nei propri listini di smartphone, rendendoli quindi acquistabili a rate e in unica soluzione.

La nuova serie OPPO Reno6, presentata ufficialmente il 9 Settembre 2021, gode di una promo di lancio dedicata che omaggia gli acquirenti con prodotti a marchio OPPO. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone: nuovi smartphone OPPO acquistabili a rate

In pratica, coloro che comprano un Oppo Reno6 5G o un Oppo Reno6 Pro 5G e registrano l’acquisto sul sito italiano di Oppo, possono ricevere, rispettivamente, un bundle composto dagli auricolari Oppo Enco Free2 e da una cover con flash o dagli auricolari Oppo Enco X, dal wearable Oppo Band Style e dalla Liquid Silicone Cover. L’operatore rosso, come accennato inizialmente, consente di acquistare i due nuovi dispositivi Reno 6 mediante pagamento in unica soluzione o rateizzato in abbinamento ad alcune offerte Vodafone.

Il modello OPPO Reno6 5G è disponibile e quindi acquistabile presso i negozi dell’operatore e il sito ufficiale, ad un prezzo di 499,99 Euro. Mentre per il fratello maggiore OPPO Reno6 Pro 5G, il costo ammonta a 799,99 euro. Relativamente alla compera rateizzata invece, i costi richiesti partono da 12 euro al mese per OPPO Reno6 5G abbinato alle offerte della gamma Infinito Edition (minuti illimitati, sms illimitati e Giga illimitati con eventuale riduzione di velocità in alcuni casi) e da 9,99 euro al mese tramite finanziamento Flexy Pay.

OPPO Reno6 Pro 5G è invece acquistabile a rate a partire da 21 euro al mese in abbinamento alle offerte della gamma Infinito Edition (minuti illimitati, sms illimitati e Giga illimitati con eventuali riduzione di velocità in alcuni casi) e da 16,99 euro al mese tramite finanziamento Flexy Pay. Vodafone infatti, consente di acquistare alcuni smartphone a rate anche tramite la modalità Flexy Pay, che prevede l’accensione di un finanziamento Compass. Vodafone Flexy Pay è valido per tutti i nuovi e già clienti, indipendentemente dall’offerta attiva sulla SIM, e permette di acquistare uno smartphone a rate, scegliendo se rateizzare il device acquistato in 12, 20 o 30 rate mensili, in base al modello scelto.