I prezzi da Trony sono letteralmente ai minimi storici, tutti gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un elevato quantitativo di riduzioni, godendo nel contempo di un risparmio incredibile, senza mai dover sottostare a vincoli particolari.

L’accessibilità della campagna è garantita in ogni negozio in Italia, da notare infatti che non risulta limitata a specifiche aree o regioni del paese, in netto contrasto con quanto visto in passato. In aggiunta, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, da esercitare nelle medesime location d’acquisto, con l’aggiunta della possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, la quale richiedere il superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Trony: il volantino con tantissime occasioni

Per risparmiare con lo sconto IVA non sono necessarie operazioni particolari o complessivamente complesse, infatti l’utente non deve fare altro che recarsi in negozio ed aggiungere al proprio carrello tutti i prodotti che desidera acquistare. Le limitazioni imposte da Trony sono pressoché nulle, sarà possibile scegliere tra (quasi) tutto il catalogo aziendale.

Nel momento in cui si giungerà in cassa, gli addetti provvederanno a scontare immediatamente il 18,03% dell’intero ammontare; prestate attenzione, il meccanismo della campagna non corrisponde all’emissione di buoni sconto o a rimborsi sul conto corrente, ma ad una riduzione istantanea sullo scontrino.

Il motivo per cui non corrisponde al 22%, è più che altro legato allo scorporo dell’imposta, la quale non incide con gli stessi punti percentuali sul prezzo finale di vendita.