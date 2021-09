In queste ore, Samsung ha presentato sei nuovi cinturini pensati per adattarsi alla famiglia Galaxy Watch 4. Si tratta di cinturini in edizione limitata in quanto realizzati con materiali eco-sostenibili e riciclabili al 100%.

I braccialetti sono stati creati e realizzati dal gigante coreano in collaborazione con il fashion designer Sami Miro. Per rendere sostenibile la produzione di questi accessori, il produttore ha utilizzato materiali naturali come la buccia di mela, rendendo il processo estremamente eco-friendly.

La nuova collezione di accessori per il Galaxy Watch 4 comprende sei cinturini denominati Midnight Black, Stratus Sky, Aurora Night, Cloud Navy, Earth Sunrise e Dawn Atlas. Per tutti e sei i cinturini, Samsung ha fissato il prezzo di lancio a 39.99 dollari.

Samsung e Sami Miro hanno realizzato una nuova collezione di cinturini per Galaxy Watch 4

In particolare, i modelli Midnight Black e Stratus Sky sono realizzati utilizzando la buccia di mela e il risultato è incredibile. Ad un primo sguardo sembrano accessori di fascia alta in quanto la loro finitura ricorda la vera pelle, anche se in realtà non è assolutamente così.

Per quanto riguarda gli altri quattro cinturini invece, Samsung ha optato per un poliuretano termoplastico proveniente da materiali riciclati. In questo modo non si è creata nuovo materiale plastico, ma si è sfruttato quello già esistente per realizzare un nuovo prodotto.

Attraverso questa collezione, Samsung punta a ridurre la propria impronta di carbonio abbassando le emissioni di gas nocivi derivanti dalla produzione di massa. Si tratta di un piccolo passo verso la carbon neutrality che, si spera, possa essere raggiunta nei prossimi anni.

Inoltre, il gigante coreano ha rilasciato anche delle nuove watch faces abbinate ai cinturini che si possono scaricare dal Play Store per personalizzare il proprio Galaxy Watch 4.