Anche se i tempi sono ben lontani dall’essere maturi, le voci di corridoio sui prossimi top di gamma Samsung si iniziano a rincorrere online.

In particolare oggi vi riferiamo delle affermazioni fatte online da Ice Universe, un leakster noto per la solidità delle sue anticipazioni, sul comparto fotografico della serie Galaxy S22 e in particolare del suo modello di punta. Ecco i dettagli.

Samsung Galaxy S22 Ultra: trapelano informazioni sulla fotocamera

Sembra quindi che Galaxy S22 Ultra riutilizzerà gran parte del setup già visto su Galaxy S21 Ultra, ma con un teleobiettivo potenziato. In particolare avrà due lenti con zoom ottico da 3x e 10x, come sullo smartphone attualmente in commercio, ma grazie alla lunghezza focale variabile saranno possibili ingrandimenti maggiori.

I sensori usati vedranno un leggero miglioramento: saranno da 12 MP con pixel da 1,22 µm e stabilizzazione ottica. L’OIS arriverà anche sul grandangolare e sarà ulteriormente potenziato sul sensore principale da 108 MP (pixel da 0,8 µm). Per quanto riguarda la fotocamera frontale continua a trovare spazio la voce che la vuole nel “classico” foro e non integrata al di sotto del display. La tecnologia infatti è ancora troppo acerba e la risoluzione massima sarebbe ben lontana dai 40 MP proposti e con, in più, lenti migliorate.

Se Galaxy S22 Ultra rimarrà tutto sommato stabile, le due varianti minori Galaxy S22+ e Galaxy S22 riceveranno un bel miglioramento a livello fotografico: probabilmente saranno equipaggiate con un sensore principale da 50 MP e un vero teleobiettivo con zoom 3x e lunghezza focale variabile.