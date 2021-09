Le Samsung Galaxy Buds Pro si sono aggiornate ad una nuova versione firmware che include due novità a dir poco interessanti per gli utenti. Il changelog cita le modifiche all’ultima revisione del software, che sicuramente non dispiaceranno agli appassionati di musica ed a coloro che vogliono isolarsi dal mondo esterno in compagnia dei propri brani preferiti. Scopriamo subito di che cosa si tratta.

Samsung Galaxy Buds Pro migliorano dopo l’ultimo update

La casa costruttrice sudcoreana ha dato il suo meglio con il rilascio delle Buds Pro. Piccole cuffiette al cui interno si trova tutto un nuovo mondo di ascolto. Audio in alta fedeltà e funzionalità di primo livello per la gestione di brani musicali e contatti in chiamata.

Ma è con l’ultimo aggiornamento ufficiale che la situazione migliora radicalmente. Nello specifico si offrono le nuove opzioni per la cancellazione selettiva del rumore per singolo auricolare e per la personalizzazione del suono ambientale, ovvero della percezione del livello di sound proveniente dagli ambienti circostanti. Oltre questo il listato dei cambiamenti include una non meglio specificata voce relativa a “codice di stabilizzazione relativo al funzionamento del terminale” .

Il firmware Samsung in questione fa riferimento all’inedito pacchetto dati R190XXUA0UH5/R190XXU0AUH5 ed è attualmente in fase di distribuzione sul mercato coreano. Poche settimane e potremo beneficiarne anche qui in Italia, sebbene non siano stati diffusi dati specifici sulle tempistiche di rilascio al pubblico sul piano globale.

Un aggiornamento che seguita quello rilasciato in Maggio, quando era partita la sperimentazione delle nuove gesture touch e delle azioni mitigative al volume con azione sull’auricolare.