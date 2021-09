Samsung Galaxy A52s 5G: smartphone in calo, ora lo si può acquistare a prezzi folli

Negli ultimi giorni, il mondo della telefonia sta aggiungendo sempre più promozioni che vanno a coinvolgere gli smartphone in voga del 2021. Tra questi, oltre al Redmi Note 10 Pro di cui abbiamo parlato in settimana, vi è anche il Samsung Galaxy A52s 5G. Esso è caratterizzato da un design premium e ben realizzato, ma soprattutto da una scheda tecnica senza dubbio equilibrata.

Samsung Galaxy A52s 5G: non avete abbastanza soldi? Ora lo smartphone è acquistabile ad un prezzo fuori dalle righe

Iniziamo dalle caratteristiche. Il Samsung Galaxy A52s 5G è composto da un pannello Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ (1800 x 2400 pixel) con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 778 5G, 6/8 GB di RAM, fino a 256 GB di ROM e fotocamera posteriore con quattro sensori.

Ebbene, se avevate intenzione di acquistare il nuovo dispositivo del colosso sudcoreano, ma non avete abbastanza soldi, ora è possibile averlo ad un prezzo speciale. Vi basterà andare sul sito di ePRICE e con soli 387,23 euro anziché 469,90 euro (pari a uno sconto del 18%) il Samsung sarà vostro.

Come se non bastasse, vi è anche la possibilità di ottenere uno sconto di 70 euro sul dispositivo di Samsung comprandolo sia dallo store ufficiale che da MediaWorld. Tenete bene a mente che lo sconto sarà disponibile sullo store dell’azienda entro e non oltre il 30 settembre tramite il codice coupon “GALAXY70“, e fino al 3 ottobre sul sito di MediaWorld utilizzando il codice coupon “GALAXY52“.

Per rimanere sempre aggiornati su promozioni tech di questo tipo, vi consigliamo di tornare sul nostro sito.