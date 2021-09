Non finiscono mai le novità relative a Poste Italiane, che hanno pensato ad una nuova carta Postepay completamente dedicata ai più giovani. Si tratta di una prepagata ricaricabile e biodegradabile per i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 17 anni che consente di pagare con tranquillità e di ricevere anche la paghetta dai propri genitori. Proprio perché dedicata ai più giovani Poste Italiane ha dotato la carta della possibilità di abilitare il servizio Google Pay direttamente nell’App Postepay per pagare contactless o online utilizzando il proprio smartphone android: basterà avvicinare lo smartphone ad un POS Contactless con schermo acceso oppure pagare in tutte le App che accettano Google Pay.

Funzionalità e costi di attivazione