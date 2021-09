Oppo Reno6 Series: l'azienda non sa stare ferma, ecco i modelli nuovi

Oppo Reno6: quali sono le caratteristiche?

Come spiega Maggie Xue, President of Oppo Western Europe: “Con la nuova Oppo Reno6 Series vogliamo aiutare le persone a esprimere le proprie emozioni nel modo più creativo possibile; questa lineup di smartphone offre a tutti i giovani e moderni storyteller di catturare incredibili video-ritratti e raccontare le loro storie in modo originale. Attraverso questa nuova serie, tutti gli utenti potranno non solo immortalare e condividere ogni esperienza, ma avere a disposizione uno smartphone unico ed elegante, grazie all’esclusiva finitura Oppo Glow”.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer Oppo Italia, spiega invece: “La Serie Reno rappresenta da sempre la gamma Oppo più votata alla creatività e all’imaging, con l’obiettivo di trasformare ogni utente in un vero e proprio creatore digitale. Siamo orgogliosi di presentare oggi Oppo Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 5G, due smartphone dal perfetto equilibrio tra design dallo stile inconfondibile, prestazioni senza compromessi e un’attenzione a video e foto ritratto come mai prima d’ora. Sono certa che questa nuova line-up riceverà ottimi riscontri dai consumatori italiani, accontentando soprattutto gli appassionati di fotografia mobile, anche i più esigenti”.

Parola agli esperti

E ancora, Roberto Di Pietro, VP Business Development Qualcomm: “Sin dal 2019, l’obiettivo di Oppo e Qualcomm è stato quello di offrire la migliore esperienza 5G possibile. Reno6 Pro incarna perfettamente questo scopo, grazie alla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 870 5G, tra le più complete e performanti sul mercato, al supporto AI e a un’esperienza utente e di gaming ancora più ricca. Sono sicuro che Oppo Reno6 Pro 5G sarà un vero successo”, aggiunge.

Oppo Reno6 Pro 5G è dotato della AI Quad Camera da 50MP sul retro e di una Selfie Camera da 32MP. La fotocamera principale si basa su un sensore Sony IMX766 da 50MP Ultra-Clear. Invece, Oppo Reno6 5G è dotato di una tripla fotocamera posteriore da 64MP. A tutto questo, si aggiunge la possibilità di ricaricare lo smartphone in soli 30 minuti.

Se acquisterete Reno6 Series, fino al 20 ottobre 2021 è possibile ricevere inclusi nel prezzo tantissimi prodotti dell’ecosistema Oppo, previo acquisto o preordine di uno degli smartphone della nuova serie:

• Acquistando Oppo Reno6 Pro si avrà accesso a Oppo Enco X, Oppo Band Style e una cover in silicone, per un valore commerciale totale di 279,40 euro;

• Acquistando Oppo Reno6 è possibile ottenere Oppo Enco Free2 e una cover con funzione flash, per un valore commerciale totale di 179,80 euro.