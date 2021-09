Come ben sappiamo, da qualche giorno Oppo ha ufficializzato per il mercato italiano i suoi nuovi smartphone Oppo Reno 6 appartenenti alla fascia medio-alta del mercato. Nonostante questo, sembra che l’azienda cinese si stia preparando per l’arrivo di un nuovo device, ovvero il prossimo Oppo F19s. Quest’ultimo ha poi da poco ottenuto la certificazione Bluetooth SIG.

Oppo presenterà a breve anche il nuovo mid-range Oppo F19s

Come già accennato, dopo gli ultimi device della serie Oppo Reno 6 vedremo arrivare tra non molto un nuovo smartphone appartenente però alla serie F. Lo smartphone in questione si chiamerà Oppo F19s e, in queste ultime ore, ha ricevuto la certificazione Bluetooth. Su quest’ultima il device è stato registrato con il numero di modello CPH2223 e sembra che sarà dotato del Bluetooth in versione 5.0.

La certificazione purtroppo ha rivelato soltanto questi dettagli. Tuttavia, nel corso delle scorse settimane sono già emersi diversi dettagli interessanti. Tra questi, sappiamo che il nuovo Oppo F19s sarà uno smartphone di fascia medio-bassa dato che sarà alimentato dal processore Snapdragon 662 di casa Qualcomm con a supporto 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Oltre a questo, sappiamo che la parte frontale dovrebbe essere occupata da un ampio schermo forato con tecnologia SuperAMOLED con una risoluzione pari al FullHD+ e con una diagonale da 6.43 pollici.

La versione del software dovrebbe poi essere la release di Android 11 con l’interfaccia utente di Oppo, cioè la ColorOS, in versione 11.1. Parlando dei costi, infine, ci si aspetta un prezzo di circa 210 euro al cambio attuale.