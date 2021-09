Tutti gli operatori telefonici, come anche i servizi online, devono affrontare dei disservizi dovuti spesso a fattori esterni, come maltempo o malfunzionamenti delle infrastrutture. Vediamo oggi chi ha verificato problemi di questo genere.

Operatori Telefonici: Fastweb in disservizio per molti utenti

Nella giornata odierna Fastweb in testa su tutti per quanto riguarda i disservizi segnalati dagli utenti. Di fatto, recandoci su Downdetector.it possiamo notare come nelle ultime 24 ore siano state registrate quasi 300 segnalazioni.

Come al solito però, Fastweb si è messa subito al lavoro per risolvere i problemi riscontrati dai propri clienti. Se anche voi avete problemi con operatori telefonici o servizi online, potete segnalarlo su Downdetector.it.

Per chi non lo conoscesse, si tratta della piattaforma più grande e conosciuta per le segnalazioni di qualsiasi disservizio. Andando sul sito, potrete infatti verificare lo stato di tutti gli operatori o piattaforme online, come Netflix o Playstation Network.