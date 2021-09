Non è semplice orientarsi nell’intricato mondo delle offerte telefoniche. Alla necessità di ottenere di più pagando meno si frappone il pallino della copertura locale e dell’eventuale efficienza dell’assistenza post-vendita in caso di problematiche di vario tipo. Sulla base dei dati forniti da OpenSignal si è creata una classifica dei migliori operatori di telefonia mobile del nostro tempo con indicazioni accessorie per la velocità di navigazione online a livello nazionale. Scopriamo chi vince.

Chi è il migliore operatore telefonico? Guida alla scelta delle offerte mobile

Iniziamo col dire che la leadership nazionale per quel che riguarda la velocità Internet spetta alla società WindTre, creatasi di recente dalle costole dei due rispettivi operatori e lontana anni luce dall’esperienza maturata nel tempo dai singoli protagonisti. Una rete capillare ed efficiente che vale un limite di caricamento di 30.7 Mbps per il download dei contenuti dalla rete.

Dietro questo straordinario operatore troviamo Iliad che precede Vodafone Italia con una media ponderata di 27.2 Mbps contro i 26.9 Mbps del famoso gestore rosso inglese. Decisamente al di sotto delle aspettative, invece, TIM Mobile che con un modesto 24.4 Mbps esce dal podio delle medaglie. Ma non è tutto.

Per quando riguarda l’esperienza utente e quindi la soddisfazione degli iscritti vince Vodafone per le applicazioni e gli assistenti virtuali con un punteggio di 72 contro WindTre a 71.7 punti ed Iliad con 70.5 punti. Sempre TIM in ultima posizione con 70.1 punti e preferenze rispettivamente al 96% per Vodafone, 91.5% per TIM, 90,9% per WindTre e 90.2% per Iliad.

E voi quali offerte avete scelto per crogiolarvi nell’immenso mondo della rete Internet per streaming, giochi, app, musica e navigazione online? Spazio ai vostri commenti ed alle vostre esperienze anche con gli operatori virtuali dei quali ci riserveremo di parlare in un successivo post dedicato.