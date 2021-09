Il nuovo volantino MediaWorld riesce ancora una volta a far sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica, proponendosi come valida alternativa a tutte le migliori offerte dei vari negozi sparsi per il territorio nazionale.

Gli utenti che vorranno accedere alle promozioni, lo ricordiamo, potranno recarsi in un qualsiasi punto vendita, oppure affidarsi direttamente all’e-commerce aziendale, per il quale è prevista la spedizione a pagamento presso il proprio domicilio. Il risparmio è ad ogni modo notevole, il pagamento potrà avvenire in comode rate fisse, addebitate automaticamente sul conto corrente, a Tasso Zero.

MediaWorld: quante offerte speciali nel volantino

Il volantino MediaWorld affonda le proprie radici nella fascia intermedia della telefonia mobile, restando ad esempio sotto i 400 euro di spesa effettivi, gli utenti potranno mettere le manai su alcuni dei migliori dispositivi in commercio, come ad esempio Oppo A15, Wiko Y81, Oppo Reno 4Z, samsung galaxy A12, Galaxy A22 o similari.

A differenza di quanto siamo abituati a vedere, all’interno della campagna possiamo anche trovare buoni dispositivi Apple in promozione, come i top di gamma più richiesti del momento, quali sono iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Mini, i cui prezzi oscilleranno tra un minimo di 689 euro, fino ad un massimo di 1329 euro.

Quanto raccontato è solamente un piccolo estratto di ciò che effettivamente vi attende da MediaWorld, se volete conoscere nel dettaglio la campagna promozionale, non dovete fare altro che aprire il prima possibile le pagine che trovate nell’articolo.