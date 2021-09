iPhone 13: manca un solo giorno all'arrivo dei nuovi modelli Apple super colorati!

La domanda che ci stiamo ponendo sempre più spesso è: quando uscirà il nuovo gioiellino firmato iPhone, compreso di tutte le colorazioni? Ebbene, la risposta è finalmente arrivata. L’iPhone 13 farà la sua entrata di scena il prossimo 14 settembre e sembra ormai sicuro che ce ne saranno ben quattro. A provarlo troviamo i documenti depositati recentemente presso la Fcc (Federal Communications Commission), nonché la commissione federale per le comunicazioni negli Stati Uniti. Ciò comporterà però una brutta notizia: gli iPhone 12, descritti come legacy, usciranno di produzione.

iPhone 13: tutte le novità che non sapevate sul nuovo modello Apple

Lo rivela la documentazione di un nuovo caricatore di tipo MagSafe da 15 watt che dovrebbe giungere in concomitanza con i nuovi smartphone. Nell’elenco di dispositivi compatibili vi sono quattro codici di smartphone inediti: A2628, A2645, A2634 e A2640 (che dovrebbero corrispondere a iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max).

Ovviamente non significa che il vecchio modello sarà eliminato immediatamente dai negozi, visto che si dovranno dapprima esaurire le scorte. Per quanto riguarda invece le novità, lo spazio di archiviazione arriverà fino a 512 gb su iPhone 13 Max, il chip A15 Bionic, il display sarà da 120 Hz sempre per i Max e il supporto alla carica ammonterà a 25 watt. Inoltre, ci saranno due nuove possibili colorazioni con il rosa al posto del verde per iPhone 13 e 13 Mini, che usciranno anche in nero, blu, porpora, rosso e bianco. Il famoso blu dei Pro sarà invece sostituito da bronzo, argento, oro e nero (al posto del grigio grafite).