Iliad: offerte clamorose e 120 GB in 5G gratis solo per alcuni utenti

Iliad è quel gestore che tutti cercano quando hanno bisogno di cambiare aria e infatti risulta uno dei più sottoscritti in assoluto. Le sue offerte sono tra le più allettanti su piazza, tanto da far credere a volte che si tratti di un gestore virtuale. Iliad è un provider come Tim o Vodafone e riesce ad esprimere tutto il suo potenziale grazie a prezzi molto bassi e tantissimi contenuti all’interno delle sue promo.

Il nuovo esempio corrisponde all’offerta di nuova generazione che prende il nome di Giga 120, soluzione che ha fatto aumentare il numero di utenti del gestore. In questo caso l’offerta comprende al suo interno minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti con 120 giga in 5G per navigare sul web. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese e c’è una sorpresa per chi pagava già questa cifra con meno contenuti.

Iliad: tutti coloro che pagano 9,99 euro al mese, potranno switchare gratis alla Giga 120

Iliad permetterà a tutti coloro che hanno un’offerta da 9,99 € al mese che non sia la Giga 120, di fare uno switch gratuito. La promo con il 5G incluso potrà quindi diventare vostra gratis.

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.