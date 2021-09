Dopo l’evento PlayStation di giovedì, Sony sta condividendo nuovi dettagli sui giochi messi in luce durante lo spettacolo. Gran Turismo 7 è una delle attese più importanti, nonostante alcuni dettagli che non sono ancora trapelati.

Ultimamente però, oltre a un nuovo trailer, il presidente di Polyphony Digital Kazunori Yamauchi ha condiviso nuove informazioni sulla modalità campagna GT per giocatore singolo di Gran Turismo 7.

Il nocciolo del problema è che, sebbene Gran Turismo 7 presenterà una classica modalità storia della campagna GT, in cui i singoli giocatori potranno attraversare l’Europa in un grande viaggio, c’è un requisito frustrante ad esso collegato. Yamauchi conferma in un post sul blog che la modalità Campagna GT del gioco di corse richiederà una connessione Internet permanente per poter giocare. In altre parole, GT è una modalità per giocatore singolo, ma online.

Yamauchi non ha ancora fornito alcuna spiegazione che spiega la necessità di una connessione Internet permanente in questa modalita’.

Prima di saltare alle supposizioni, se ci pensiamo è del tutto fattibile che la modalità GT possa fare affidamento su una connessione Internet. Potrebbe esser collegato ad un server che analizza le destinazioni del tour in modo dinamico per aggiornare i contenuti ogni giorno.

Per adesso solo possibilita’

Le gare potrebbero impiegare una sorta di tecnologia che dipende dalla comunicazione del server, come l’IA degli avversari. Esistono numerose funzionalità e meccaniche che potrebbero fare affidamento su una connessione Internet che Polyphony Digital potrebbe implementare nella modalità GT.

Ma potrebbe anche essere vero il contrario. Polyphony Digital potrebbe richiedere una connessione Internet per una modalità single player dominata da contenuti DRM o per raccogliere dati, staremo a vedere.

Indipendentemente da ciò, ci saranno un certo numero di fan di Gran Turismo che vogliono solo giocare offline e che ora non saranno in grado di farlo, indipendentemente dalle funzionalità che Polyphony intende implementare. Essendo una serie di giochi di corse, molti concordano sul fatto che le modalità campagna per giocatore singolo non dovrebbe mai dipendere dalla connessione online.