Il nuovo volantino Euronics promette una spesa ridottissima per tutti gli utenti che vorranno approfittare dei prezzi più bassi del mese, applicati direttamente su un lungo elenco di prodotti dalla qualità generalmente elevata.

L’accesso alla campagna promozionale si discosta da quanto visto ed apprezzato in passato, infatti tutti gli sconti sono raggiungibili in ogni negozio sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo. La rateizzazione può essere richiesta da chiunque, ricordando comunque che sarà necessario spendere più di 199 euro, ed attendere inoltre l’approvazione da parte della finanziaria.

Se volete i codici sconto Amazon direttamente sul vostro smartphone, ricordatevi di iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Euronics: le nuove offerte vi lasceranno a bocca aperta

Le occasioni per risparmiare, e spendere altrettanto poco, con Euronics sono effettivamente dietro l’angolo per milioni di utenti. Il meccanismo che regola la campagna non potrebbe essere più semplice, per accedervi basta aggiungere al carrello un singolo prodotto da almeno 599 euro, inteso non come somma di più elementi.

Nel momento in cui si avrà superato lo step iniziale, l’utente potrà scegliere di investire due cifre: 199 o 299 euro, in aggiunta alla spesa precedente. Nel primo caso potrà mettere le mani su uno tra Nintendo Switch, Rowenta X-Force Flex, macchina per caffè DeLonghi, HP chromebook o lavatrice LG; vicersa, i prodotti selezionabili sono condizionatore Samsung, smart TV LG da 55 pollici e asciugatrice Electrolux.

I dettagli dell’ottima campagna promozionale lanciata da Euronics possono essere visionati direttamente nelle pagine che trovate elencate qui sotto nell’articolo, ed inserite sottoforma di galleria fotografica.