Il volantino Esselunga nasconde al proprio interno prezzi mai visti prima, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di ottime riduzioni, riuscendo nel contempo ad accedere a prodotti di altissima qualità, senza mai spendere cifre particolarmente elevate.

Il risparmio da Esselunga è assolutamente di casa, tutti gli acquisti devono necessariamente essere completati nel punto vendita più vicino alla propria residenza, in quanto gli sconti non sono stati attivati direttamente sul sito ufficiale. Le scorte, stando a quanto comunicato, non appaiono essere limitate, teoricamente potreste anche recarvi in prossimità della data di scadenza, riuscendo ugualmente a godere delle medesime possibilità di acquisto.

Scoprite subito quali sono i migliori codici sconto Amazon, vi attendono tantissime offerte molto speciali solo sul nostro canale Telegram.

Esselunga: ecco il volantino che tutti stavamo aspettando

Le offerte lanciate direttamente da Esselunga lasciano tutti gli utenti a bocca aperta, promettono un risparmio quasi mai visto prima, anche sull’acquisto del top di gamma Apple più richiesto del 2021. Gli interessati potranno infatti acquistare l’ottimo iPhone 12, nella variante completamente sbrandizzata con garanzia di 24 mesi e 128GB di memoria interna, pagandolo soli 778 euro.

In alternativa si consiglia l’acquisto di smartphone Android con prezzi inferiori ai 400 euro, sono tutti modelli che integrano discrete specifiche tecniche e garantiscono buone prestazioni generali. In particolare parliamo di Samsung Galaxy S20 FE, Realme 7, Oppo A52, Xiaomi Redmi Note 9T o 9AT, Galaxy A12 e Xiaomi Mi 10T Lite.

Le altre proposte del volantino Esselunga sono per voi raccolte direttamente nelle pagine sottostanti, potrete infatti procedere all’acquisto di nuovi prodotti, scoprendone prima i prezzi appositamente pensati.