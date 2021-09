Carrefour prova ad accontentare il maggior numero di utenti, con il lancio di una campagna promozionale disponibile su tutto il territorio nazionale, e con alle spalle un buon quantitativo di riduzioni di prezzo veramente interessanti.

Come anticipato, gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque in Italia, gli utenti possono recarsi in ogni negozio, senza vincoli o limitazioni regionali di alcun tipo, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono interamente commercializzati con alle spalle la garanzia legale della durata di 24 mesi e, nel caso della telefonia mobile, completamente sbrandizzati.

Carrefour: quante offerte nel volantino

Gli sconti attivati da Carrefour sono letteralmente da pazzi, e promettono al consumatore un risparmio quasi unico nel proprio genere, sebbene comunque la maggior parte delle riduzioni siano state applicate su modelli economici, in vendita a meno di 279 euro. Gli smartphone acquistabili sono infatti Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Galaxy A22, Xiaomi Redmi Note 10S, Motorola Moto G10, Alcatel 1SE Lite o Xiaomi Redmi 9AT.

Una menzione speciale va riportata per quanto riguarda la Xiaomi Mi Band 4, la smartband che tantissimi di noi hanno desiderato negli ultimi anni, oggi proposta da Carrefour con uno sconto del 50% rispetto al prezzo originario di listino. Tutti la potranno acquistare a soli 12,45 euro.

Il volantino Carrefour mette a disposizione anche tantissime altre promozioni ed offerte ugualmente molto interessanti, per questo motivo non dovete assolutamente mancare le pagine che trovate elencate direttamente nell’articolo, e disponibili solo in negozio.