Dopo il rinvio dell’uscita ufficiale di Android 12 sui Pixel di nuova generazione, è arrivata agli utenti un’ultima versione Beta prima del rilascio ufficiale. Si tratta della versione 5, che porta delle ulteriori novità prima del rilascio ufficiale. Supportata dagli ultimi dispositivi Pixel dell’azienda americana e anche dal Google Pixel 5a, uscito appena qualche settimana fa. Con questa nuova release beta possiamo andare a vedere quelle che saranno le principali novità del nuovo sistema operativo, che verrà lanciato probabilmente in concomitanza dei nuovi Google Pixel 6. Sono anche altri i dispositivi compatibili con il rilascio di queste versioni beta, per controllare se il vostro dispositivo può scaricarla e installarla vi basta recarvi a questo indirizzo e consultare la lista ufficiale rilasciata da Google.

Le novità della Beta 5

Con il rilascio della nuova versione Beta gli sviluppatori potranno eseguire gli ultimi controlli di stabilità che riguardano le app non native Android 12. La stabilità di sistema infatti era stata ottenuta e raggiunta già con la Beta 4, ma con questa nuova versione è stata data l’ultima limatina ad Android 12 prima del rilascio ufficiale. Sono state finalizzate le modifiche per quanto riguarda tutte le app-facing surfaces, compresi SDK e NDK API, le transizioni di sistema e le restrizioni per le interfacce non-SDK.

Non resta che attendere il rilascio ufficiale, con ancora migliaia di utenti che potranno segnalare bug da correggere nel sistema finale ed evitare figuracce in occasione della presentazione definitiva. Android 12 in seguito verrà rilasciato prima di tutto sui dispositivi Google che lo supportano, e solo in seguito sui principali top di gamma delle varie aziende. I dispositivi medio gamma probabilmente non lo vedranno prima del Q1 o Q2 2022, come già è successo con Android 11, arrivato a bordo di molti dispositivi solo da qualche mese.