Arrivano i nuovi aggiornamenti di WhatsApp. Durante la stagione estiva la piattaforma di messaggistica non ha fatto mancare gli upgrade al suo pubblico, dopo un periodo di duraturo stallo. Uno dei grandi aggiornamenti di WhatsApp ha riguardato le note audio con la possibilità di accelerare la riproduzione delle registrazioni vocali in arrivo via chat. La seconda novità è più recente e riguarda le foto.

WhatsApp, l’aggiornamento in stile Instagram per le foto

L’ispirazione di questo upgrade di WhatsApp arriva direttamente da Instagram. Gli sviluppatori hanno guardato in casa del social network più popolare al mondo, estrapolando una funzione dalla piattaforma Direct.

In linea con quanto già disposto su Instagram Direct, gli utenti di WhatsApp avranno la possibilità di inviare immagini rapide ad amici, contatti della rubrica e gruppi. Durante la fase di invio di una foto, sarà infatti possibile attivare l’opzione di “una sola visualizzazione”.

Attraverso tale funzione, la fotografia sarà inviata in chat al destinatario di turno, ma sarà visibile a quest’ultimo in un unica visualizzazione. Dopo la prima visualizzazione, l’immagine non sarà più disponibile e sarà eliminata automaticamente da WhatsApp.

L’obiettivo degli sviluppatori attraverso questo aggiornamento è quello di creare delle conversazioni sempre più istantanee ed immediate per il pubblico. Inoltre, con questa funzione gli utenti potranno inviarsi a vicenda foto ed immagini senza appesantire lo spazio sulla memoria dello smartphone.

L’aggiornamento di WhatsApp è ufficialmente partito ed è già disponibile su iPhone e sui modelli più recenti per Android. A breve gli sviluppatori completeranno il roll out anche per i dispositivi meno recenti.