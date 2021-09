Vodafone anche durante la stagione estiva non ha risparmiato gli utenti dai rincari di costi. Il provider inglese ha deciso di applicare ancora una volta dei piccoli costi extra per alcune sue simboliche tariffe di telefonia mobile. Nella fattispecie gli aumenti di prezzo delle ultime settimane riguardano la popolare tariffa Special 50 Giga.

Vodafone, costi più alti di 2 euro per la tariffa da 50 Giga

I clienti che hanno attivato la Special 50 Giga nelle precedenti settimane ora dovranno pagare un piccolo extra sul loro costo mensile. Ricordiamo che la Special 50 Giga è una delle principali tariffe dedicate alla portabilità del numero da altro provider.

Il rincaro di costi previsto da Vodafone per la Special 50 Giga è di 2 euro ogni trenta giorni. Il gestore inglese prevede ora un costo mensile di 9,99 euro per tutti gli utenti che sino a qualche settimana fa pagavano 7,99 euro. Il costo è invece di 8,99 euro per gli utenti il cui precedente costo era fissato a 6,99 euro.

In controtendenza rispetto alle precedenti occasioni, per questa volta Vodafone non ha previsto un riassestamento delle soglie di consumo. Gli abbonati che usufruiscono della Special 50 Giga continueranno quindi ad avere consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS con 50 Giga da utilizzare per navigare in internet con le velocità del 4G.

Questa novità di Vodafone riguarda soltanto i vecchi clienti. Per le nuove attivazioni della Special 50 Giga invece c’è una sorpresa in positivo. Anche per questa promozione come per le altre ricaricabili di listino di Vodafone è prevista la garanzia di costo bloccato nei primi sei mesi.