Unieuro mette letteralmente alle strette MediaWorld con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, al suo interno si trovano i migliori prezzi di vendita dei prodotti, con i quali sarà possibile pensare di accedere a top di gamma senza spendere cifre folli.

Il volantino corrente, lo ricordiamo, risulta essere attivo in ogni negozio sul territorio nazionale, con l’accenno anche all’e-commerce aziendale. Solo in questo secondo caso è prevista la possibilità di affidarsi alla spedizione gratuita presso il proprio domicilio, ottenibile al superamento dei 49 euro di spesa, indipendentemente dalla tipologia del prodotto selezionato.

Unieuro: offerte e sconti a più non posso

Il top di gamma effettivamente coinvolto nella campagna promozionale, è l’ottimo Samsung Galaxy S21+, un prodotto a dir poco unico nel proprio genere, per la qualità proposta e messa sul piatto per ogni consumatore. Il prezzo attuale di vendita è più vicino alle esigenze degli utenti, saranno necessari 869 euro per il suo acquisto nella variante completamente sbrandizzata.

Volendo invece risparmiare un pochino, ma comunque godere di prestazioni da vero top di gamma, ricordiamo essere presente l’ottimo Oppo Find X3 Neo, un prodotto disponibile a 659 euro, che promette la possibilità di godere di specifiche da ultimo grido, senza dover spendere poi così tanto.

L’ultimo compromesso è rappresentato dallo Xiaomi Mi 11i, un’ottima alternativa ai suddetti, in vendita a 499 euro, con specifiche tecniche tutt’altro che tenui. Il volantino Unieuro lo potete sfogliare nel dettaglio aprendo le pagine sottostanti.