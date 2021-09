Il volantino Trony nasconde i prezzi alle dirette concorrenti, riuscendo a garantire agli utenti la possibilità di accesso ad una campagna promozionale veramente ottima, a tratti incredibile, denominata come al solito Sconto IVA, ovvero sconto fisso applicato direttamente su ogni acquisto effettuato.

Tutti gli sconti raccolti nell’articolo sono da considerarsi attivi e validi in ogni negozio sul territorio, ciò sta a significare che non sono previste limitazioni territoriali o vincoli regionali di alcun tipo (cosa che invece accadeva sempre in passato). La spesa può anche essere tranquillamente rateizzata, sfruttando il Tasso Zero, il quale però può essere richiesto solamente al superamento dei 199 euro effettivi, attendendo poi la conferma della finanziaria.

Trony: le offerte e le occasioni più interessanti

Con lo Sconto IVA il risparmio è davvero assicurato, infatti tutti gli utenti non devono fare altro che recarsi direttamente in negozio, aggiungere al carrello i prodotti che desiderano acquistare, e poi recarsi in cassa, senza dover superare un livello minimo di spesa, sia singolo che multiplo.

Fatto questo, il cliente avrà diritto a ricevere una riduzione pari al 18,03% del prezzo originario di listino, applicata nell’immediato sullo scontrino stesso. Prestate attenzione, non verrà emesso un buono sconto o un rimborso sul conto corrente.

Al netto di tutto questo, è bene notare che lo sconto non corrisponde al 22%, ovvero il valore dell’IVA, per un motivo ben specifico. La suddetta non viene applicata sul listino che vediamo sul cartellino, ma su una cifra decisamente più bassa, la quale concorrerà alla creazione dello stesso, componendolo di listino + IVA applicata allo stesso.