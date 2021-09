Annunciata nelle scorse ore per Snapchat la nuova funzione Compleanni, ideata per rendere ancora più semplice e spassoso celebrare i compleanni dei propri amici.

Permette infatti di disporre su Snapchat di una lista di compleanni dei propri amici, con la possibilità di essere informati su quelli imminenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fare gli auguri con Snapchat è molto divertente

La nuova funzione consente inoltre di inviare auguri unici, simpatici e speciali grazie agli sticker o l’utilizzo delle Lenti. Coloro che li riceveranno potranno sbloccare la Lente e accedere direttamente a Compleanni per godersi i pensieri a loro dedicati. Il rollout della feature ha avuto inizio ieri e sarà disponibile su scala globale. Gli utenti possono accedervi cliccando sull’icona della freccia in Chat o attraverso la barra di ricerca.

La piattaforma, sta inoltre ampliando le potenzialità di Scan, funzione con cui si possono avere stimoli o dati aggiuntivi quando si punta il sensore su un oggetto. Viene ampliata la sezione di consigli per Lenti o filtri in AR, ma grazie alla collaborazione con diversi servizi si possono anche avere informazioni utili. La novità principale sta soprattutto nella centralità che assume ora questa funzione, con il pulsante per l’attivazione della scansione subito a fianco di quello per scattare la fotografia.

In questo modo dopo aver puntato il sensore verso un oggetto o un animale si potrà accedere a tutta una serie di informazioni aggiuntive o suggerimenti per potersi semplicemente divertire un po’. Si può ad esempio decidere di scansionare un cane e grazie alla partnership con Dog Scanner identificare la sua razza. Ma se invece si punta solamente a spassarsela con le potenzialità della tecnologia, ecco che si può trasformarlo in un cartone animato o si possono applicare le Lenti che si adattano meglio all’animale.